Валерий Кечинов: «Спартак» просто обязан обыгрывать ЦСКА
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями
от матча между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, что командам предстоит сыграть в
12-м туре чемпионата России.
«Спартак» на этот
раз можно считать фаворитом дерби — все-таки команда идет на первом
месте турнирной таблицы и играет дома. Это тот случай, когда красно-белые
просто обязаны обыгрывать армейцев, ведь ЦСКА, напротив,
сейчас трудно назвать фаворитом — в первую очередь, конечно, из-за
кадровых потерь.
Алан Дзагоев и Роман Еременко —
важнейшие игроки для команды. Это ключевые футболисты, через которых
и строится игра красно-синих, в их отсутствие ЦСКА
катастрофически не хватает креатива. При этом у команды небольшая
скамейка, так что в предстоящей игре со «Спартаком» армейцам придется
столкнуться с большими проблемами», - цитирует Кечинова Sportbox.ru.
Матч «Спартак» - ЦСКА состоится 29 октября. Начало в 18:00 по
Москве.