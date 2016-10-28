Валерий Кечинов: «Спартак» просто обязан обыгрывать ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, что командам предстоит сыграть в 12-м туре чемпионата России.



«Спартак» на этот раз можно считать фаворитом дерби — все-таки команда идет на первом месте турнирной таблицы и играет дома. Это тот случай, когда красно-белые просто обязаны обыгрывать армейцев, ведь ЦСКА, напротив, сейчас трудно назвать фаворитом — в первую очередь, конечно, из-за кадровых потерь.

Алан Дзагоев и Роман Еременко — важнейшие игроки для команды. Это ключевые футболисты, через которых и строится игра красно-синих, в их отсутствие ЦСКА катастрофически не хватает креатива. При этом у команды небольшая скамейка, так что в предстоящей игре со «Спартаком» армейцам придется столкнуться с большими проблемами», - цитирует Кечинова Sportbox.ru.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится 29 октября. Начало в 18:00 по Москве.