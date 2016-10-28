Евгений Коротков: Допустили две ошибки в меньшинстве, пришлось отыгрываться

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким «Металлургом».

- Тяжелый матч. Вроде начали неплохо, хорошо сыграли в первом периоде. Во втором вышли, расслабились и допустили две ошибки в меньшинстве, пришлось отыгрываться. Мы добавили и забили два нужных гола. В третьем периоде снова вышли как-то расхлябанно, но потом дожали соперника.

- Так ударно провели первый период, почти втрое перебросали новокузнечан. Сделали выводы после предыдущей встречи?

- Да, тренер нам сказал, что мы плохо тогда начали. Может быть, ребята после игр на Дальнем Востоке немного еще не пришли в себя, поэтому проснулись только во втором-третьем периодах.

- Во втором и третьем периодах на площадке шла уже совершенно другая игра. Что изменилось?

- Думаю, соперник добавил. Нас разбудили два их гола, когда мы вышли расхлябанными. Потом добавили, начали играть. Нужно так играть всегда, - рассказал Коротков в интервью официальному сайту уфимского клуба.

Напомним, что «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3.

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