Евгений Коротков: Допустили две ошибки в меньшинстве, пришлось отыгрываться
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким «Металлургом».
- Тяжелый матч. Вроде начали неплохо, хорошо сыграли в первом периоде. Во втором вышли, расслабились и допустили две ошибки в меньшинстве, пришлось отыгрываться. Мы добавили и забили два нужных гола. В третьем периоде снова вышли как-то расхлябанно, но потом дожали соперника.
- Так ударно провели первый
период, почти втрое перебросали
новокузнечан. Сделали выводы после
предыдущей встречи?
- Да, тренер нам сказал, что мы плохо тогда начали. Может быть, ребята после игр на Дальнем Востоке немного еще не пришли в себя, поэтому проснулись только во втором-третьем периодах.
- Во втором и третьем
периодах на площадке шла уже совершенно
другая игра. Что изменилось?
- Думаю, соперник добавил. Нас разбудили два их гола, когда мы вышли расхлябанными. Потом добавили, начали играть. Нужно так играть всегда, - рассказал Коротков в интервью официальному сайту уфимского клуба.
Напомним, что «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Металлург Нк - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Капризов (Умарк), 16:01 (1:0). Соловьёв (Первышин, Комаристый), 23:58 (1:1). Виксна (Лебедев), 31:27 (1:2). Куляш 35:13 (2:2). Умарк (Арзамасцев, Капризов), 36:45 (3:2). Семёнов (Фаткуллин), 40:21 (3:3). Лепистё (Капризов), 48:46 (4:3).
Место и дата
28 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция