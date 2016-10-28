Судья Москалев получил «двойку», так как не заметил симуляцию Будковского и удалил Кержакова
Инспектор матча 1/8 финала
Кубка России «Анжи» – «Зенит» (4:0) Сергей Зуев заявил корреспонденту
«Советского спорта», что не может разглашать оценку, которую он поставил
Владимиру Москалеву. Ранее сообщалось, что она неудовлетворительная.
Главная претензия к арбитру, по информации «Советского спорта», –
удаление вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. В эпизоде с удалением
предупреждения заслуживал игрок «Анжи» Филипп Будковский, однако рефери показал
красную карточку. Будет ли теперь Москалев заменен на другого рефери в матче
ближайшего тура РФПЛ «Крылья» – «Оренбург», не ясно – заместитель руководителя
департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина, курирующий этот
вопрос, пока недоступен для комментариев.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция