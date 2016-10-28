Судья Москалев получил «двойку», так как не заметил симуляцию Будковского и удалил Кержакова

Инспектор матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» (4:0) Сергей Зуев заявил корреспонденту «Советского спорта», что не может разглашать оценку, которую он поставил Владимиру Москалеву. Ранее сообщалось, что она неудовлетворительная.

Главная претензия к арбитру, по информации «Советского спорта», – удаление вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. В эпизоде с удалением предупреждения заслуживал игрок «Анжи» Филипп Будковский, однако рефери показал красную карточку. Будет ли теперь Москалев заменен на другого рефери в матче ближайшего тура РФПЛ «Крылья» – «Оренбург», не ясно – заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина, курирующий этот вопрос, пока недоступен для комментариев.