Евгений Бодров: Главное, что не опустили руки, продолжали работать
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Бодров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом».
- Начали-то матч неплохо, но я скажу, у них вратарь здорово отыграл сегодня, выручал их. Мы сегодня - два удаления, два нелепых гола в меньшинстве пропустили. У них там два броска было и две залетели. Главное, что не опустили руки, продолжали работать. Хорошо, что выиграли, заработали три очка.
Нужно больше трафика создавать перед воротами. Но я повторюсь - Миша Бирюков сегодня хорошо отыграл.
Настрой сегодня был хороший, потому что мы предыдущую игру проиграли. Мы стараемся не обращать внимания на статус соперника, стараемся делать акцент на свою игру, - передает слова Бодрова пресс-служба уфимского клуба.
Напомним, что «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Металлург Нк - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Капризов (Умарк), 16:01 (1:0). Соловьёв (Первышин, Комаристый), 23:58 (1:1). Виксна (Лебедев), 31:27 (1:2). Куляш 35:13 (2:2). Умарк (Арзамасцев, Капризов), 36:45 (3:2). Семёнов (Фаткуллин), 40:21 (3:3). Лепистё (Капризов), 48:46 (4:3).
Место и дата
28 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция