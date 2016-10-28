Евгений Бодров: Главное, что не опустили руки, продолжали работать

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Бодров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом».

- Начали-то матч неплохо, но я скажу, у них вратарь здорово отыграл сегодня, выручал их. Мы сегодня - два удаления, два нелепых гола в меньшинстве пропустили. У них там два броска было и две залетели. Главное, что не опустили руки, продолжали работать. Хорошо, что выиграли, заработали три очка.

Нужно больше трафика создавать перед воротами. Но я повторюсь - Миша Бирюков сегодня хорошо отыграл.

Настрой сегодня был хороший, потому что мы предыдущую игру проиграли. Мы стараемся не обращать внимания на статус соперника, стараемся делать акцент на свою игру, - передает слова Бодрова пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3.

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