Врач «Спартака»: Глушаков, Промес и Зе Луиш тренировали отдельно, их участие в матче с ЦСКА под вопросом
Руководитель
медицинского департамента Михаил Вартапетов
рассказал о кадровых проблемах команды. Он отметил, что накануне матча с ЦСКА
проблемы со здоровьем есть у Дениса Глушакова, Квинси Промеса и Зе Луиша.
«Глушаков,
Промес и Зе Луиш занимались сегодня по индивидуальной программе. Их участие в
игре с ЦСКА пока под вопросом. Тренерский штаб «Спартака» примет решение об их
участии непосредственно в день матча. Защитник «красно-белых» Маурисио не
тренировался в пятницу, он не сыграет в ближайшем матче», - цитирует
Вартапетова «Р-Спорт».
Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится
29 октября. Начало в 18:00 по Москве.
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