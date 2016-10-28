Врач «Спартака»: Глушаков, Промес и Зе Луиш тренировали отдельно, их участие в матче с ЦСКА под вопросом

Руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов рассказал о кадровых проблемах команды. Он отметил, что накануне матча с ЦСКА проблемы со здоровьем есть у Дениса Глушакова, Квинси Промеса и Зе Луиша.

«Глушаков, Промес и Зе Луиш занимались сегодня по индивидуальной программе. Их участие в игре с ЦСКА пока под вопросом. Тренерский штаб «Спартака» примет решение об их участии непосредственно в день матча. Защитник «красно-белых» Маурисио не тренировался в пятницу, он не сыграет в ближайшем матче», - цитирует Вартапетова «Р-Спорт».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится 29 октября. Начало в 18:00 по Москве.