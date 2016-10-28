Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса3:6, 6:0, 6:1Кузнецова
Хоккей  Динамо Москва1 : 0Йокерит
Футбол  Лилль- : -ПСЖ
Футбол  Спартак (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Баскетбол  Жальгирис32 : 43Маккаби Тель-Авив
Баскетбол  Барселона- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Малафеев: То, что Лодыгин сдал позиции, не повод от него избавляться

Источник:  Life 78Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о вратарской позиции в петербургском клубе.

- Сейчас у нас есть два вратаря, которые соревнуются за право быть номером один. И если сейчас у Лодыгина складывается не совсем все гладко, то у Михаила Кержакова есть шанс перехватить инициативу и получить игровой опыт. И если сейчас Юрий немного отдохнет, независимо от того сколько времени ему понадобиться, то это всем пойдет на пользу. Пусть Юрий конкурирует и борется за свое место под солнцем.

Несмотря на то, что Лодыгин сдал позиции - это не повод, чтобы как-то от него избавляться как от игрока. Он немало полезного сделал для «Зенита». Кубок России в этом сезоне уже, к сожалению, упущен, но я думаю, что не так все плохо на данный момент. Что касается мастерства Лодыгина и Кержакова, то я считаю что они всем все доказали, - приводит слова Малафеева Life78.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил «Анжи» со счетом 0:4. Во втором тайме вратарь Михаил Кержаков получил красную карточку. Его место занял Юрий Лодыгин, который пропустил три мяча.

Лодыгин в сезоне-2016/17 провел 7 матчей в чемпионате России, пропустил восемь мячей и отыграл на ноль четыре встречи. Кержаков в четырех матчах РФПЛ три мяча и дважды сыграл на ноль. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Судья Москалев получил «двойку», так как не заметил симуляцию Будковского и удалил КержаковаИнспектор матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» (4:0) Сергей Зуев заявил корреспонденту «Советского спорта», что не может разглашать оценку, которую он поставил Владимиру Москалеву. Ранее сообщалось, что она неудовлетворительная.Арбитр Владимир Москалев получил «двойку» за матч «Анжи» - «Зенит»Работа главного арбитра матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Владимира Москалева признана неудовлетворительной. Он получил низкую оценку за эту игру.Дмитрий Булыкин: У Дзюбы есть несколько лет, чтобы превзойти меняБывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.Виктор Папаев: Невозможно объяснить игру «Зенита» с «Анжи», в московском дерби мы такого не увидимБывший полузащитник московского «Спартака» и ЦСКА Виктор Папаев поделился ожиданиями от столичного дерби, которое состоится 29 октября на стадионе «Открытие-Арена».Мирча Луческу: Новым футболистам «Зенита» потребовалось время, чтобы привыкнуть к моим требованиямГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об изменении игры сине-бело-голубых по сравнению с прошлым сезоном, когда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш.Али Гаджибеков: Жулиано бежал на меня с намерением нанести травмуЗащитник «Анжи» Али Гаджибеков после победы над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России (4:0) рассказал о стычке с полузащитником сине-бело-голубых Жулиано, за которую оба игрока получили по красной карточке.Мирча Луческу: Когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, проскочила мысль, что однажды могу тренировать эту командуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему весной 2016 года принял предложение петербургского клуба.«Зенит» – «Томь». Хави Гарсия пропустит матчКапитан «Зенита» Хави Гарсия из-за травмы не примет участия в матче 12-го тура чемпионата России против «Томи».Гаджи Гаджиев: «Зенит» сыграл плохой матч, «Анжи» - один из самых лучшихГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча «Анжи» - «Зенит» в 1/8 финала Кубка России.Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было (видео)На новом стадионе в Петербурге строители забили восемь голов. Им же осталось ровно два месяца до завершения ключевых строительных работ.«Ювентус» готов платить Витселю 6 млн евро за сезонРуководство «Ювентуса» зимой предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Сергей Ташуев: «Зениту» стоит более скрупулезно готовиться к матчамБывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).Витсель извинился перед болельщиками «Зенита» за игру против «Анжи»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принес извинения болельщикам «Зенита» за поражение от «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России.«К поражению «Зенита» все и шло». Экстренное включение Геннадия Орлова«К поражению «Зенита» все и шло». Экстренное включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам разгрома «Зенита» в Кубке – о коме проблем у Луческу и симптомах звездной болезни Жулиано.Александр Бубнов: Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Анжи» (0:4) в матче 1\8 финала Кубка России.Мирча Луческу: Сегодня «Анжи» сильнее насГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по итогам матча 1/8 Кубка России с махачкалинским «Анжи» (0:4).Шамиль Гасанов: Тренер сказал, что есть хорошие шансы взять кубокЗащитник «Анжи» Шамиль Гасанов прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).Жулиано: Удаление Кержакова не очень справедливо, он не касался соперникаПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).Павел Врба: Мне нечего сказать о судействеГлавный тренер «Анжи» Павел Врба прокомментировал победу над «Зенитом» (4:0) в матче 1/8 Кубка России.Филипп Будковский: Сегодня было приятно забить «Зениту»Автор дубля в матче 1/8 кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Филипп Будковский прокомментировал исход матча в Каспийске.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Михаил Кержаков
Михаил Кержаковвсе новости
Юрий Лодыгин
Юрий Лодыгинвсе новости

Cпецпредложение