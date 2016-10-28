Вячеслав Малафеев: То, что Лодыгин сдал позиции, не повод от него избавляться

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о вратарской позиции в петербургском клубе.

- Сейчас у нас есть два вратаря, которые соревнуются за право быть номером один. И если сейчас у Лодыгина складывается не совсем все гладко, то у Михаила Кержакова есть шанс перехватить инициативу и получить игровой опыт. И если сейчас Юрий немного отдохнет, независимо от того сколько времени ему понадобиться, то это всем пойдет на пользу. Пусть Юрий конкурирует и борется за свое место под солнцем.

Несмотря на то, что Лодыгин сдал позиции - это не повод, чтобы как-то от него избавляться как от игрока. Он немало полезного сделал для «Зенита». Кубок России в этом сезоне уже, к сожалению, упущен, но я думаю, что не так все плохо на данный момент. Что касается мастерства Лодыгина и Кержакова, то я считаю что они всем все доказали, - приводит слова Малафеева Life78.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил «Анжи» со счетом 0:4. Во втором тайме вратарь Михаил Кержаков получил красную карточку. Его место занял Юрий Лодыгин, который пропустил три мяча.

Лодыгин в сезоне-2016/17 провел 7 матчей в чемпионате России, пропустил восемь мячей и отыграл на ноль четыре встречи. Кержаков в четырех матчах РФПЛ три мяча и дважды сыграл на ноль.