Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский состав
Нападающий «Кайрата», бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился
своим мнением о перспективах «Спартак». Он считает, что состав красно-белых
недостаточно силен для чемпионства.
«К сожалению, я видел игру «Спартака» с АЕКом, видел матчи с «Краснодаром»
(2:0) и «Локомотивом» (1:0), видел игру на Кубок, которую они проиграли («СКА-Хабаровску»
со счетом 0:1). С «Краснодаром» и «Локомотивом» «Спартак» выглядел внушительно,
но не могу сказать, что он выглядел так и дальше. На мой взгляд, по игрокам у «Спартака»
не чемпионский состав», - цитирует Аршавина ТАСС.
Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится
29 октября. Начало в 18:00 по Москве. Спартаковцы на данный момент занимают первое
место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. Столько же у «Зенита»,
который отстает по дополнительным показателям.