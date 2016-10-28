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Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский состав

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Нападающий «Кайрата», бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением о перспективах «Спартак». Он считает, что состав красно-белых недостаточно силен для чемпионства.

«К сожалению, я видел игру «Спартака» с АЕКом, видел матчи с «Краснодаром» (2:0) и «Локомотивом» (1:0), видел игру на Кубок, которую они проиграли («СКА-Хабаровску» со счетом 0:1). С «Краснодаром» и «Локомотивом» «Спартак» выглядел внушительно, но не могу сказать, что он выглядел так и дальше. На мой взгляд, по игрокам у «Спартака» не чемпионский состав», - цитирует Аршавина ТАСС.

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится 29 октября. Начало в 18:00 по Москве.  Спартаковцы на данный момент занимают первое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. Столько же у «Зенита», который отстает по дополнительным показателям.

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