Федор Канарейкин: У меня есть вопросы к команде
Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».
- «Трактор» поздравляю с победой. Что касается нас, то у меня есть вопросы к команде: с каким настроем мы сегодня начали игру? Думаю, многие у нас закончили ещё до начала матча и ушли на перерыв. Я совершенно не видел нашего канадского легионера. Дисциплина повлияла на нашу сегодняшнюю игру – удаления совершенно ненужные были. Не дорабатывали сегодня, не хотели идти на пятак. Не то что нам не давали – мы сами туда не лезли. В третьем периоде захотели и заработали. Откровенно говоря, хочу пересмотреть два момента, которые повлияли на результат. Понятно, что Пережогин, скажем так, был не прав, но за что четыре минуты там – не знаю, надо посмотреть. Еще есть сомнения по одному из эпизодов, в котором получил удаление Паршин. Надо посмотреть видео.
- Не было желания снять
вратаря в конце, когда вы были в
большинстве?
- Желание не всегда совпадает с возможностями. По игре чувствовалось, что надо делать. Я думаю, был момент, когда должны были забивать: Рой имел прекрасный момент – средний пятак. Я не знаю, куда он целился, что улучшать надо, - передает слова пресс-служба омского клуба.
Напомним, что омский «Авангард» уступил в матче регулярного чемпионата челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Авангард - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Анелёв (Соботка, Пестушко), 22:13 (0:1 - бол.). Пестунов (Щехура, Кручинин), 34:55 (1:1 - бол.). Бородкин (Щехура, Кручинин), 42:10 (2:1 - бол.). Белов (Щехура), 59:21 (3:1 - п.в.).
Место и дата
28 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция