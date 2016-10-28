Федор Канарейкин: У меня есть вопросы к команде

Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

- «Трактор» поздравляю с победой. Что касается нас, то у меня есть вопросы к команде: с каким настроем мы сегодня начали игру? Думаю, многие у нас закончили ещё до начала матча и ушли на перерыв. Я совершенно не видел нашего канадского легионера. Дисциплина повлияла на нашу сегодняшнюю игру – удаления совершенно ненужные были. Не дорабатывали сегодня, не хотели идти на пятак. Не то что нам не давали – мы сами туда не лезли. В третьем периоде захотели и заработали. Откровенно говоря, хочу пересмотреть два момента, которые повлияли на результат. Понятно, что Пережогин, скажем так, был не прав, но за что четыре минуты там – не знаю, надо посмотреть. Еще есть сомнения по одному из эпизодов, в котором получил удаление Паршин. Надо посмотреть видео.

- Не было желания снять вратаря в конце, когда вы были в большинстве?

- Желание не всегда совпадает с возможностями. По игре чувствовалось, что надо делать. Я думаю, был момент, когда должны были забивать: Рой имел прекрасный момент – средний пятак. Я не знаю, куда он целился, что улучшать надо, - передает слова пресс-служба омского клуба.

Напомним, что омский «Авангард» уступил в матче регулярного чемпионата челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.



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