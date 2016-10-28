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Федерация футбола Гватемалы дисквалифицирована ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

ФИФА дисквалифицировала Федерацию футбола Гватемалы. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что представители Федерации футбола Гватемалы отказались от продления полномочий комитета, который был призван привести деятельность Федерации к нормам ФИФА. Этот комитет был создан по решению Международной федерации футбола. В ответ ФИФА решила дисквалифицировать Федерацию футбола Гватемалы.

Отметим, что комитет был создан в декабре 2015 годам. Таким образом, все клубы и сборные из Гватемалы временно отстранены от соревнования под эгидой ФИФА.

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