Федерация футбола Гватемалы дисквалифицирована ФИФА
ФИФА дисквалифицировала Федерацию футбола Гватемалы. Об этом
сообщает официальный сайт организации.
Сообщается, что представители Федерации футбола Гватемалы
отказались от продления полномочий комитета, который был призван привести
деятельность Федерации к нормам ФИФА. Этот комитет был создан по решению
Международной федерации футбола. В ответ ФИФА решила дисквалифицировать
Федерацию футбола Гватемалы.
Отметим, что комитет был создан в декабре 2015 годам. Таким
образом, все клубы и сборные из Гватемалы временно отстранены от соревнования
под эгидой ФИФА.
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