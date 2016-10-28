Анвар Гатиятулин: Понимали, что будем играть с одним из лидеров чемпионата

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче с «Авангардом».

- Мы понимали, что будем играть с одним из лидеров чемпионата, готовились к этому матчу. Особых слов, чтобы настроить команду, не нужно было находить, все сами всё понимали. Сыграли дисциплинированно, создали моменты, реализовали их и выиграли. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку.

- Бирнер и Веске отсутствовали. Они в лазарете?

- Нет. На сегодняшний день посчитали, что такой состав должен играть. Пока все в команде, готовимся к следующей игре.

- Францоуз провел хорошие матчи, почему Демченко сегодня был в воротах?

- Третья игра была у Павла, дали отдохнуть. У нас два полноценных вратаря, выбор пал сегодня на Василия, и он отыграл достойно, - передает слова Гатиятулина официальный сайт омской команды.

Напомним, что омский «Авангард» уступил в матче регулярного чемпионата челябинскому «Трактору».

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