Анвар Гатиятулин: Понимали, что будем играть с одним из лидеров чемпионата
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче с «Авангардом».
- Мы понимали, что будем играть с одним из лидеров чемпионата, готовились к этому матчу. Особых слов, чтобы настроить команду, не нужно было находить, все сами всё понимали. Сыграли дисциплинированно, создали моменты, реализовали их и выиграли. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку.
- Бирнер
и Веске отсутствовали. Они в лазарете?
- Нет. На сегодняшний день посчитали, что такой состав должен играть. Пока все в команде, готовимся к следующей игре.
- Францоуз
провел хорошие матчи, почему Демченко
сегодня был в воротах?
- Третья игра была у Павла, дали отдохнуть. У нас два полноценных вратаря, выбор пал сегодня на Василия, и он отыграл достойно, - передает слова Гатиятулина официальный сайт омской команды.
Напомним, что омский «Авангард» уступил в матче регулярного чемпионата челябинскому «Трактору».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Авангард - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Анелёв (Соботка, Пестушко), 22:13 (0:1 - бол.). Пестунов (Щехура, Кручинин), 34:55 (1:1 - бол.). Бородкин (Щехура, Кручинин), 42:10 (2:1 - бол.). Белов (Щехура), 59:21 (3:1 - п.в.).
Место и дата
28 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция