Евгений Медведев: Пропустили одну в меньшинстве, потом вторую – и все, игра сломана

Капитан «Авангарда« Евгений Медведев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

- Долго входили в игру. Забили первый гол – здорово, использовали большинство. Это тот компонент, с которым у нас есть трудности, но сегодня получилось его исправить. Но одного гола маловато будет.

- Что все-таки случается в третьем периоде у нас?

- Я считаю, что дело в удалениях. Мы сами себе ломаем игру. Я не скажу, что мы в чём-то уступали сегодня. Пропустили одну в меньшинстве, потом вторую – и все, игра сломана. Мы поговорили в раздевалке насчет штрафа Пережогина, но что толку? Матч проигран.

- С каким выводом подходим к предстоящему перерыву в чемпионате?

- Коллектив у нас примерно на 60% выстроен, есть ещё некоторые вопросы по игровым моментам. Микроклимат в команде хороший, рабочий. Команда строится – это плюс, видны компоненты, в которых можно добавлять. Вот такие игры как раз помогают выявить наши минусы: чего избегать, где дорабатывать, что улучшать.

Напомним, что омский «Авангард» уступил в матче регулярного чемпионата челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.

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