Евгений Медведев: Пропустили одну в меньшинстве, потом вторую – и все, игра сломана
Капитан «Авангарда« Евгений Медведев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».
- Долго входили в игру. Забили первый гол – здорово, использовали большинство. Это тот компонент, с которым у нас есть трудности, но сегодня получилось его исправить. Но одного гола маловато будет.
- Что все-таки
случается в третьем периоде у нас?
- Я считаю, что дело в удалениях. Мы сами себе ломаем игру. Я не скажу, что мы в чём-то уступали сегодня. Пропустили одну в меньшинстве, потом вторую – и все, игра сломана. Мы поговорили в раздевалке насчет штрафа Пережогина, но что толку? Матч проигран.
- С каким
выводом подходим к предстоящему перерыву
в чемпионате?
- Коллектив у нас примерно на 60% выстроен, есть ещё некоторые вопросы по игровым моментам. Микроклимат в команде хороший, рабочий. Команда строится – это плюс, видны компоненты, в которых можно добавлять. Вот такие игры как раз помогают выявить наши минусы: чего избегать, где дорабатывать, что улучшать.
Напомним, что омский «Авангард» уступил в матче регулярного чемпионата челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Авангард - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Анелёв (Соботка, Пестушко), 22:13 (0:1 - бол.). Пестунов (Щехура, Кручинин), 34:55 (1:1 - бол.). Бородкин (Щехура, Кручинин), 42:10 (2:1 - бол.). Белов (Щехура), 59:21 (3:1 - п.в.).
Место и дата
28 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция