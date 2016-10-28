Нисикори обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в Базеле
Матч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между аргентинцем Хуаном
Мартином Дель Потро и японцем Кеи Нисикори завершился победой японского
теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Нисикори.
Матч продолжался один час и 53 минуты. Дель Потро сделал 14 эйсов
против семи у соперника, но допустил больше двойных ошибок (5:1). В полуфинале
Нисикори сыграет с представителем Люксембурга Жилем Мюллером.
Турнир АТР. Базель (Швейцария).
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 701 320 евро
1/4 финала
Матч
Дель Потро Х. (Аргентина) - Нисикори К. (Япония) - 5:7, 4:6
Место и дата
28 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
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