Игорь Захаркин: Пытаюсь решить ребус – почему команда играет с такими большими перепадами

Главный тренер ХК «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды в матче с «Металлургом» из Новокузнецка.

- Я в течение матча, вчера до игры и сейчас после игры пытаюсь решить один простой ребус: почему команда играет с такими большими перепадами. Первый период был феерический, так же мы закончили с «Авангардом». Потом мы играем расхлябанно, потом играем опять вроде бы неплохо, потом опять пропускаем. Эти качели присутствуют от матча к матчу.



Нам нужно дотерпеть один матч до перерыва. Я надеюсь, что уже в перерыве народ начнёт выходить из лазарета. Нам остро нужны игроки. Не может команда, играющая на первых позициях Восточной конференции, играть в таком ослабленном составе. Это наша внутренняя кухня. Почему так долго всё происходит, почему мы не можем решить определённые вопросы? Они назревают, я думаю, что уходить и прятаться от них, будет нечестно по отношению к тем парням, которые играют, и зрителям, которые приходят на матчи.



А так, я, безусловно, доволен, что мы дотерпели, сумели выиграть этот матч. Готовимся к следующей игре против «Сибири».



- Вы заменили Никласа Сведберга по игровым причинам или хотели встряхнуть команду?

- Обе причины имели место быть, потому что мне не нравится, когда вратарь не готов к прямому броску от синей линии. И, безусловно, мне нужно было встряхнуть команду, потому что так безобразно начинать период нельзя.



Напомним, что «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3.

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