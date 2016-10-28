Сергей Бердников: Три гола как под копирку с передачами из-за ворот

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым».

- Проиграли первый период вчистую, хорошо, что 0:1. Спортивное счастье было на нашей стороне. Потом удалось забить в большинстве, но, к сожалению, ошибки, которые мы показывали до игры, присутствовали в этом матче. Три гола как под копирку с передачами из-за ворот, включениями защитников и неопекой наших защитников нападающих соперника. Поэтому такой итог.

- Как вы прокомментируете гол Семенова? Он отрабатывает что-то такое на тренировках?

- Я уже говорил, когда с «Северсталью» у нас был гол в свои ворота, что и олимпийскими чемпионами становятся люди, которые доезжают до финиша. Шорт-трек вам в пример. Человек бросил нацелено. А рикошет или не рикошет уже никого не интересует. Шайба, пересекшая линию ворот, считается голом. Все, вопросов нет. Как она туда зашла – никого не интересует. Нестандартно сыграть Кирилл может, - цитирует Бердникова официальный сайт «Салавата».



Напомним, что «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3.

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