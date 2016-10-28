Сергей Бердников: Три гола как под копирку с передачами из-за ворот
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым».
- Проиграли первый период вчистую, хорошо, что 0:1. Спортивное счастье было на нашей стороне. Потом удалось забить в большинстве, но, к сожалению, ошибки, которые мы показывали до игры, присутствовали в этом матче. Три гола как под копирку с передачами из-за ворот, включениями защитников и неопекой наших защитников нападающих соперника. Поэтому такой итог.
- Как
вы прокомментируете гол Семенова? Он
отрабатывает что-то такое на тренировках?
- Я уже говорил, когда с «Северсталью» у нас был гол в свои ворота, что и олимпийскими чемпионами становятся люди, которые доезжают до финиша. Шорт-трек вам в пример. Человек бросил нацелено. А рикошет или не рикошет уже никого не интересует. Шайба, пересекшая линию ворот, считается голом. Все, вопросов нет. Как она туда зашла – никого не интересует. Нестандартно сыграть Кирилл может, - цитирует Бердникова официальный сайт «Салавата».
Напомним, что «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над новокузнецким «Металлургом» со счетом 4:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Металлург Нк - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Капризов (Умарк), 16:01 (1:0). Соловьёв (Первышин, Комаристый), 23:58 (1:1 - бол.). Виксна (Лебедев), 31:27 (1:2 - бол.). Куляш 35:13 (2:2). Умарк (Арзамасцев, Капризов), 36:45 (3:2). Семёнов (Фаткуллин), 40:21 (3:3). Лепистё (Капризов), 48:46 (4:3).
Место и дата
28 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция