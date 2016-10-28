Владимир Хашиг: Смолов приступит к тренировкам в общей группе на следующей неделе

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов на следующей неделе начнет тренироваться в общей группе. Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

«Относительно Федора – скоро увидите его. Означает ли это, что он приступит к тренировкам в общей группе на следующей неделе? Вот видите, вы все сами отлично знаете», - цитирует Хашига «Р-Спорт».

Напомним, что Федор Смолов получил травму 29 сентября в матче Лиги Европы против «Ниццы» (5:2). В текущем сезоне 26-летний форвард провел 12 матчей за «Краснодар» и забил 11 мячей при одной голевой передаче.