Владимир Хашиг: Смолов приступит к тренировкам в общей группе на следующей неделе
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов на следующей неделе начнет
тренироваться в общей группе. Об этом сообщил генеральный
директор клуба Владимир Хашиг.
«Относительно
Федора – скоро увидите его. Означает ли это, что он приступит к тренировкам в
общей группе на следующей неделе? Вот видите, вы все сами отлично знаете», -
цитирует Хашига «Р-Спорт».
Напомним, что
Федор Смолов получил травму 29 сентября в матче Лиги Европы против «Ниццы»
(5:2). В текущем сезоне 26-летний форвард провел 12 матчей за «Краснодар» и
забил 11 мячей при одной голевой передаче.
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