«Витязь» дома обыграл рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и рижским «Динамо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Витязя».
В составе победителей отличились Никита Выглазов, Алекей Копейкин
и Миро Аалтонен. У «Динамо» шайбы забрасывали Гинтс Мейя и Петр Счастливый. «Витязь»
набрал 37 очков и занимает девятое место в Западной конференции. У «Динамо» 15
очков и последнее место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически