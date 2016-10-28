Московское «Динамо» переиграло «Йокерит»
Хоккеисты московского «Динамо» на домашней арене вырвали победу у финского «Йокерита» со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе столичной команды отметились финский защитник Юусо Хиетанен, чешский нападающий Лукаш Кашпар и форвард Ансель Галимов.
Отметим, что голкипер москвичей Александр Лазушин отразив все 28 бросков по своим воротам, оформив второй «сухарь» в сезоне.
В следующем матче 9 ноября «Динамо» на домашнем льду примет питерский СКА. «Йокерит» 29 октября встретится в Ярославле с местным «Локомотивом».
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