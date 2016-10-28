Мамаев может пропустить остаток года из-за травмы
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил травму. Не
исключено, что он вернется на поле только в весенней части чемпионата.
Как информирует «СЭ», не
исключена вероятность того, что Мамаев не сможет выйти на поле до конца
нынешнего года. Вероятно, у футболиста рецидив старой травмы бедра. Генеральный
директор клуба Владимир Хашиг пока не подтверждает эту информацию и говорит,
что все покажет медобследование.
Мамаев получил
травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2 ДВ). Футболист
вышел в стартовом составе, почувствовал боль в правом бедре и был заменен на
17-й минуте.
В текущем
сезоне 28-летний Павел Мамаев провел шесть матчей за «Краснодар». В его активе
две результативные передачи.
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