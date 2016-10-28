Мамаев может пропустить остаток года из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил травму. Не исключено, что он вернется на поле только в весенней части чемпионата.

Как информирует «СЭ», не исключена вероятность того, что Мамаев не сможет выйти на поле до конца нынешнего года. Вероятно, у футболиста рецидив старой травмы бедра. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг пока не подтверждает эту информацию и говорит, что все покажет медобследование.

Мамаев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2 ДВ). Футболист вышел в стартовом составе, почувствовал боль в правом бедре и был заменен на 17-й минуте.

В текущем сезоне 28-летний Павел Мамаев провел шесть матчей за «Краснодар». В его активе две результативные передачи.