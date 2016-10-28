Клайн может сменить «Ливерпуль» на «Барселону»

Защитником «Барселоны» Натаниэлем Клайном интересуется «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, к этому варианту «Барсу» подтолкнули трудности Алейша Видаля, который не смог закрепиться на позиции правого защитника и может покинуть команду. Основным на этой позиции сейчас является Серхи Роберто, но «Барселона» хотела бы найти ему альтернативу.

За Клайна «Барселона» готова отдать 22 миллиона евро, что на пять миллионов больше, чем «Ливерпуль» ранее заплатил за игрока «Саутгемптону». В текущем сезоне 25-летний Натаниэль Клайн провел 12 матчей за «Ливерпуль». В его активе две результативные передачи.