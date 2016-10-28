Сергей Орешкин: Главное – свой дом оберегаем
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Йокеритом» - 3:0.
- Ребятам за эту победу особенное, отдельное спасибо, - заявил Сергей Орешкин после матча. – Сегодня мы встали в свою привычную колею. В жизни есть и черные, и белые полосы. Вот у нас сегодня белая. Все выполнили. Все поняли. Сейчас важный момент, последний матч перед перерывом. Мы сейчас почти постоянно играем на «ноль». Вот только от Риги одна случайно залетела сверху. Главное – свой дом оберегаем! Ну и впереди потихонечку начинаем забивать.
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