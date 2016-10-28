Петр Воробьев: В начале сезона сказал Гребенщикову, что в ВХЛ ему делать нечего. Он готовый игрок для КХЛ

Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от поражения в матче с пензенским «Дизелем».

- Начали игру неплохо, но потом упустили нить игру. Соперник не только сравнял счет, но и вышел вперед. Кое-как вытащили, но «героический» поступок Альберта Конозова свел наши усилия на нет. Другое дело, что в первом периоде соперник ударил в голову нашего игрока, но судья этого не зафиксировал. Это тоже серьезный вопрос. Но что поделать.

- Святослав Гребенщиков перешел в «Сочи». Готов ли он к игре в КХЛ? Станет ли это потерей для «СКА-Невы».

- Конечно, это потеря. Но мы для этого и нужны, чтобы готовить игроков. В начале сезона я ему сказал, что в ВХЛ ему делать нечего. Гребенщиков - готовый игрок для КХЛ. Посмотрим, как он проявит себя в «Сочи», - приводит слова Воробьева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 27 октября нападающий Святослав Гребенщиков перешел в «Сочи», армейцы получили за форварда денежную компенсацию.

«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду уступила пензенскому «Дизелю» со счетом 3:4. В составе армейцев отличились Михаил Мелехин, Альберт Конозов и Андрей Чуркин. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Никоноров, Сергей Грибанов, Александр Мокшанцев и Илья Ямкин.

После этой встречи петербуржцы с 33 очками расположились на четвертой строчке турнирной таблицы. Пензенская команда с 31 очком идет на пятом месте.

Следующий матч «СКА-Нева» проведет 3 ноября в Альметьевске против «Нефтяника». «Дизель» в этот же день сыграет с «Сырыаркой».