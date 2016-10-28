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Ансель Галимов: Лицо мне разбили, но игра удалась

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард московского «Динамо» Ансель Галимов прокомментировал победу над «Йокеритом» - 3:0.

После матча Галимова признали лучшим игроком встречи в составе «Динамо».

- Сами чувствуете, что эта действительно ваша лучшая игра?
- Я впервые получаю приз лучшего игрока на этой арене, - признался Галимов. – Поэтому да, игра мне удалась. Вот только лицо разбили (Ансель давал интервью с заклеенным лейкопластырем подбородком)

- «Йокерит» еще недавно был лидером, а сейчас бьется за попадание в зону плей-офф. Это не снизило накал борьбы?
- Наоборот. В КХЛ даже самая последняя команда может дать бой первой. Так что мы выиграли сегодня у хорошей команды.

- Не почувствовали, что «Йокерит» стал слабее?
- Может, это мы стали сильнее? Просто выполнили установку тренера. А результат пришел.

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