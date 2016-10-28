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Болельщики шотландского «Мазервелла» выкупили клуб за один фунт

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Контрольный пакет акций шотландского клуба «Мазервелл» был выкуплен болельщиками клуба. Сумма сделки составила всего один фунт стерлингов.

Как сообщает официальный сайт клуба, объединение болельщиков The Well Society выкупило 76% акций за один фунт. Ранее контрольный пакет принадлежал Лесу Хатчинсону, который его выкупил за эту же сумму у Джона Бойла в 2015 году. При этом Бойл поставил условие, что Хатчинсон в будущем передаст управление клубам болельщикам, когда они будут готовы к этому.

Впрочем, вместе с клубом болельщикам достались его долги. Погашать задолженность они намерены за счет трансферов. В нынешнем сезоне «Мазервелл» занимает предпоследнее, 11-е место в чемпионате Шотландии, имея в активе девять очков в десяти матчах.

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