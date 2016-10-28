Болельщики шотландского «Мазервелла» выкупили клуб за один фунт
Контрольный пакет акций шотландского клуба «Мазервелл» был
выкуплен болельщиками клуба. Сумма сделки составила всего один фунт стерлингов.
Как сообщает официальный сайт клуба, объединение болельщиков The
Well Society выкупило 76% акций за один фунт. Ранее контрольный пакет
принадлежал Лесу Хатчинсону, который его выкупил за эту же сумму у Джона Бойла
в 2015 году. При этом Бойл поставил условие, что Хатчинсон в будущем передаст
управление клубам болельщикам, когда они будут готовы к этому.
Впрочем, вместе с клубом болельщикам достались его долги. Погашать
задолженность они намерены за счет трансферов. В нынешнем сезоне «Мазервелл»
занимает предпоследнее, 11-е место в чемпионате Шотландии, имея в активе девять
очков в десяти матчах.
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