Умберто Гандини стал исполнительным директором «Ромы»

На пост исполнительного директора «Ромы» был назначен Умберто Гандини. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Ранее функционер занимал пост технического директора в «Милане». Одной из своих задач он провозгласил возвращение на трибуны ультрас. Фанаты начали бойкотировать матчи команды, протестуя против разделения фанатской трибуны на две части барьерами.

«Это не только моя цель, но и цель всего клуба. Команда радует болельщиков своей игрой, но, к сожалению, наслаждается этим на трибунах сравнительно небольшое количество фанов», - сказал Гандини.