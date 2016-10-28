Умберто Гандини стал исполнительным директором «Ромы»
На пост исполнительного директора «Ромы» был назначен Умберто
Гандини. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.
Ранее функционер занимал пост технического директора в «Милане».
Одной из своих задач он провозгласил возвращение на трибуны ультрас. Фанаты
начали бойкотировать матчи команды, протестуя против разделения фанатской
трибуны на две части барьерами.
«Это не только моя цель, но и цель всего клуба. Команда радует
болельщиков своей игрой, но, к сожалению, наслаждается этим на трибунах
сравнительно небольшое количество фанов», - сказал Гандини.
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