«Боруссия» (М) и «Айнтрахт» сыграли вничью
Матч девятого тура чемпионата Германии между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Айнтрахтом» из Франкфурта и завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Айнтрахт» набрал 15 очков и занимает шестое место в чемпионате
Германии. У «Боруссии» 12 очков и девятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
9-й тур
Матч
Боруссия М - Айнтрахт - 0:0
Состав
Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Корб, Янчке, Вендт, Вестергор, Дахуд (Херрманн, 74), Джонсон (Шульц Н., 86), Крамер, Штиндль, Хан
Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Чендлер, Абрахам, Очипка, Гачинович (Тарашай, 82), Хусти, Маскарель, Хасебе, Фабиан, Хргота (Сеферович, 75)
Предупреждения:
Джонсон, 44 - Хусти, 80; Тарашай, 84
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
28 октября 21:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
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