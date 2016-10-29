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Александр Тарханов: «Спартак» и ЦСКА сыграют вничью – 1:1

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов считает, что шансы московских команд «Спартак» и ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России равны, встреча завершится вничью со счетом 1:1.

«Я понимаю, что у ЦСКА есть сейчас определенные проблемы. Но ЦСКА - такая команда, которая в любой момент может собраться, поэтому в предстоящем матче я не могу отдать предпочтение кому-либо. И оценивая шансы команд на победу, считаю, что они равны - пятьдесят на пятьдесят. К тому же армейцы - чемпионы страны. Да, у них нет глубины состава, есть травмированные игроки, но тем не менее команда может в любой момент выйти и показать яркую игру. Тем более против «Спартака». Я думаю, что будет ничья - со счетом 1:1», - приводит «Р-Спорт» слова Тарханова.

В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Спартак» и ЦСКА. Их матч пройдет в Москве на «Арене Открытие» и начнется в 18:00 по московскому времени.

После 11 туров у «Спартака» было 25 очков. Он находился на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА было 21 очко, армейский клуб шел третьим.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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