Александр Гришин: ЦСКА очень хорошо укомплектован – 14 игроков различных сборных
Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин считает, что
основная команда не имеет проблем с составом, даже несмотря на кадровые потери
в преддверии матча чемпионата России против столичного «Спартака».
«В дерби, кто бы и на каком месте не находился, всегда (шансы) 50
на 50. Много факторов должны сойтись. У ЦСКА сумасшедший состав: 14 игроков
сборных команд. ЦСКА очень хорошо укомплектован - нет никаких проблем! Все
тренируются, все занимаются и могут выходить на замены», - приводит
«Р-Спорт» слова Гришина.
В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют московские клубы
«Спартак» и ЦСКА. Их матч пройдет в Москве на «Арене Открытие» и начнется в
18:00 по московскому времени.
После 11 туров у «Спартака» было 25 очков. Он находился на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА было 21 очко, армейский клуб шел третьим.
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция