Александр Гришин: ЦСКА очень хорошо укомплектован – 14 игроков различных сборных

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин считает, что основная команда не имеет проблем с составом, даже несмотря на кадровые потери в преддверии матча чемпионата России против столичного «Спартака».

«В дерби, кто бы и на каком месте не находился, всегда (шансы) 50 на 50. Много факторов должны сойтись. У ЦСКА сумасшедший состав: 14 игроков сборных команд. ЦСКА очень хорошо укомплектован - нет никаких проблем! Все тренируются, все занимаются и могут выходить на замены», - приводит «Р-Спорт» слова Гришина.

В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Спартак» и ЦСКА. Их матч пройдет в Москве на «Арене Открытие» и начнется в 18:00 по московскому времени.

После 11 туров у «Спартака» было 25 очков. Он находился на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА было 21 очко, армейский клуб шел третьим.