Светлана Кузнецова: Я не чувствую себя измотанной
Россиянка Светлана Кузнецова считает, что ей не хватило энергии в матче
итогового турнира Женской теннисной ассоциации с испанкой Гарбинье
Мугурусой.
«Я сделала самую важную работу в последних матчах. Ты определенно
не хочешь проигрывать, ты пытаешься бороться, но иногда недостаток энергии
просто не позволяет тебе сделать это. Я не чувствую себя измотанной. Но чтобы
заставить себя работать на пределе, вы должны тяжело потрудиться. Я хочу
сделать это завтра - постараться показать свою лучшую игру», - приводит
слова Кузнецовой официальный сайт WTA.
Кузнецова, досрочно вышедшая в полуфинал турнира, в пятницу уступила
Мугурусе со счетом 6:3, 0:6, 1:6.
Кузнецова в полуфинале турнира сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 3:6, 6:0, 6:1
Место и дата
28 октября 11:00, , Онлайн-трансляция