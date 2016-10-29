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Светлана Кузнецова: Я не чувствую себя измотанной

Источник:  WTAКомментарии

Россиянка Светлана Кузнецова считает, что ей не хватило энергии в матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Я сделала самую важную работу в последних матчах. Ты определенно не хочешь проигрывать, ты пытаешься бороться, но иногда недостаток энергии просто не позволяет тебе сделать это. Я не чувствую себя измотанной. Но чтобы заставить себя работать на пределе, вы должны тяжело потрудиться. Я хочу сделать это завтра - постараться показать свою лучшую игру», - приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.

Кузнецова, досрочно вышедшая в полуфинал турнира, в пятницу уступила Мугурусе со счетом 6:3, 0:6, 1:6.

Кузнецова в полуфинале турнира сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.

Матч

Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 3:6, 6:0, 6:1

Место и дата

28 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

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