Светлана Кузнецова: Я не чувствую себя измотанной

Россиянка Светлана Кузнецова считает, что ей не хватило энергии в матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Я сделала самую важную работу в последних матчах. Ты определенно не хочешь проигрывать, ты пытаешься бороться, но иногда недостаток энергии просто не позволяет тебе сделать это. Я не чувствую себя измотанной. Но чтобы заставить себя работать на пределе, вы должны тяжело потрудиться. Я хочу сделать это завтра - постараться показать свою лучшую игру», - приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.

Кузнецова, досрочно вышедшая в полуфинал турнира, в пятницу уступила Мугурусе со счетом 6:3, 0:6, 1:6.

Кузнецова в полуфинале турнира сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.