Кори Хиггинс: ЦСКА не удовлетворится, даже если выиграет все матчи регулярного сезона Евролиги

Защитник московского ЦСКА Кори Хиггинс признался, что баскетболисты его клуба не почувствуют удовлетворение, даже в случае победы во всех матчах регулярного чемпионата Евролиги.

«Четыре победы в Евролиге – это отличный старт, но я бы не стал говорить о том, что мы удовлетворены тем, как начали сезон. Удовлетворение – это не совсем правильное слово, мы не почувствуем удовлетворение даже в случае побед во всех играх группового этапа, потому что дальше нас будут ждать матчи плей-офф, мы идем к своей цели игра за игрой», - приводит «Р-Спорт» слова Хиггинса.

ЦСКА выиграл все четыре игры на старте сезона в Евролиге и оба матча в Единой лиге ВТБ.