Кори Хиггинс: ЦСКА не удовлетворится, даже если выиграет все матчи регулярного сезона Евролиги
Защитник московского ЦСКА Кори Хиггинс признался, что баскетболисты его
клуба не почувствуют удовлетворение, даже в случае победы во всех матчах
регулярного чемпионата Евролиги.
«Четыре победы в Евролиге – это отличный старт, но я бы не стал
говорить о том, что мы удовлетворены тем, как начали сезон. Удовлетворение –
это не совсем правильное слово, мы не почувствуем удовлетворение даже в случае
побед во всех играх группового этапа, потому что дальше нас будут ждать матчи
плей-офф, мы идем к своей цели игра за игрой», - приводит «Р-Спорт» слова
Хиггинса.
ЦСКА выиграл все четыре игры на старте сезона в Евролиге и оба матча в Единой лиге ВТБ.
Матч
Место и дата
27 октября 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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