«Леганес» уступил «Реал Сосьедаду»
Матч десятого тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Реал
Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал
Сосьедада».
В составе победителей отличились Виллиан Жозе, который точным
ударом головой замкнул фланговый навес, и Хаби Прието, удачно сыгравший на добивании.
«Реал Сосьедад» набрал 16 очков и занимает шестое место в чемпионате Испании. У
«Леганеса» десять очков и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
10-й тур
Леганес - Реал Сосьедад - 0:2 (0:1) Виллиан 29 (0:1). Прието 59 (0:2). Леганес: Серантес, Меджани, Диас, Инсуа, Шимановски, Перес, Рико, Пирес (Ромо, 69), Рамос (Ибаньес, 73), Тимор (Лопес, 46), Герреро Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес К., Мартинес И., Берчиче, Прието, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Навас, Вела (Каналес, 80), Виллиан (Хуанми, 88) Герреро, 15; Перес, 18; Тимор, 31; Рико, 55; Меджани, 84 - Мартинес И., 62; Сурутуса, 75 Алехандро Эрнандес (Испания) 28 октября 21:45, Бутарке, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Леганес - Реал Сосьедад - 0:2 (0:1)
Виллиан 29 (0:1). Прието 59 (0:2).
Леганес: Серантес, Меджани, Диас, Инсуа, Шимановски, Перес, Рико, Пирес (Ромо, 69), Рамос (Ибаньес, 73), Тимор (Лопес, 46), Герреро
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес К., Мартинес И., Берчиче, Прието, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Навас, Вела (Каналес, 80), Виллиан (Хуанми, 88)
Герреро, 15; Перес, 18; Тимор, 31; Рико, 55; Меджани, 84 - Мартинес И., 62; Сурутуса, 75
Алехандро Эрнандес (Испания)
28 октября 21:45, Бутарке, Онлайн-трансляция