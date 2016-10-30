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Павел Колобков: Сигналов об отмене зимних международных соревнований в России пока нет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что пока не поступало тревожных сигналов об отмене зимних международных соревнований на территории России в связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нет пока, - приводит «Р-Спорт» ответ Колобкова на вопрос о том, нет ли тревожных сигналов об отмене соревнований на территории России в связи с рекомендациями МОК. - Мы работаем в плотном контакте с международными федерациями».

Вопрос о проведении зимних международных соревнований в России обсуждался в пятницу на встрече Колобкова с главами спортивных федераций.

МОК в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, где, в частности, сообщалось о системе подмены допинг-проб в российском спорте.

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