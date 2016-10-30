Павел Колобков: Сигналов об отмене зимних международных соревнований в России пока нет
Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что пока не поступало
тревожных сигналов об отмене зимних международных соревнований на территории
России в связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).
«Нет пока, - приводит «Р-Спорт» ответ Колобкова на вопрос о том,
нет ли тревожных сигналов об отмене соревнований на территории России в связи с
рекомендациями МОК. - Мы работаем в плотном контакте с международными федерациями».
Вопрос о проведении зимних международных соревнований в России
обсуждался в пятницу на встрече Колобкова с главами спортивных федераций.
МОК в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта
заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада
независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с
Ричардом Маклареном, где, в частности, сообщалось о системе подмены допинг-проб
в российском спорте.