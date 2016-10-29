Тимур Жамалетдинов: «Спартаку» проиграли, хотя играли лучше него

Нападающий молодежной команды московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что его команда играли лучше сверстников столичного «Спартака» в матче 12-го тура молодежного первенства.

«Конечно, ЦСКА – «Спартак» - всегда важный матч, кто бы не играл, молодежка или основа. Матч неудачный для нас получился – проиграли, хотя и играли лучше, как я считаю. Пенальти не реализовали, пропустили два со стандарта. Какие-то моменты тоже не реализовали, но это футбол. Тренер не ругал. Пенальти – всегда лотерея», - приводит «Р-Спорт» слова Жамалетдинова.

В пятницу армейцы проиграли красно-белым в матче 12-го тура молодежного первенства со счетом 1:2, Жамалетдинов на 75-й минуте игры не реализовал пенальти. В субботу состоится столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России.