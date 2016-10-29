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Тимур Жамалетдинов: «Спартаку» проиграли, хотя играли лучше него

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий молодежной команды московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что его команда играли лучше сверстников столичного «Спартака» в матче 12-го тура молодежного первенства.

«Конечно, ЦСКА – «Спартак» - всегда важный матч, кто бы не играл, молодежка или основа. Матч неудачный для нас получился – проиграли, хотя и играли лучше, как я считаю. Пенальти не реализовали, пропустили два со стандарта. Какие-то моменты тоже не реализовали, но это футбол. Тренер не ругал. Пенальти – всегда лотерея», - приводит «Р-Спорт» слова Жамалетдинова.

В пятницу армейцы проиграли красно-белым в матче 12-го тура молодежного первенства со счетом 1:2, Жамалетдинов на 75-й минуте игры не реализовал пенальти. В субботу состоится столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России.

Матч

Спартак (мол) - ЦСКА (мол) - 2:1 (2:1)

Голы

Мамин 17 (1:0). Мамин 28 (2:0). Кучаев 29 (2:1).

Состав

Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко (Щербаков, 90), Рассказов (Сокол, 64), Мамин, Полубояринов, Цыганков, Ломовицкий (Никулин, 84), Синодзука (Бакаев С., 77), Пантелеев (Горовых, 82), Руденко (Бабаев, 62)

ЦСКА (мол): Овчинников, Кривулькин, Алибеков, Маклаков, Кучаев, Хосонов, Леонов, Олейников, Пухов (Ферапонтов, 51), Титов, Жамалетдинов

Незабитые пенальти

Жамалетдинов (ЦСКА (мол)), 75

Предупреждения:

Руденко, 42; Ломовицкий, 83; Бакаев С., 90; Максименко, 90 - Хосонов, 44

Судья:

Роман Чернов (Россия)

Место и дата

28 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Текстовая трансляция

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