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Джеймс Огастин: Постепенно прихожу в себя после пищевого отравления

Источник:  Р-СпортКомментарии

Центровой московского ЦСКА Джеймс Огастин сообщил, что постепенно приходит в себя после пищевого отравления, полученного двумя днями ранее.

«Постепенно прихожу в себя, хотя два дня прошло всего. В Стамбуле все было очень плохо, ужасно чувствовал себя, когда словил этот вирус. Рад, что смог помочь команде уже в игре с УНИКСом, мы добились важной победы. Ключевым стал наш рывок в начале второй половины, когда мы добавили в защите, заставили соперника мазать, хорошо работали на щитах, а сами атаковали с высоким процентом», - приводит «Р-Спорт» слова Огастина.

ЦСКА в четверг со счетом 98:80 обыграл УНИКС в матче четвертого тура группового этапа Евролиги. Огастин, пропустивший игру с «Эфесом» (93:87) во вторник из-за отравления, набрал 6 очков и сделал 5 подборов за 10 минут на площадке в игре с казанским клубом.

Матч

ЦСКА - УНИКС - 98:80

Место и дата

27 октября 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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