Джеймс Огастин: Постепенно прихожу в себя после пищевого отравления
Центровой московского ЦСКА Джеймс Огастин сообщил, что постепенно
приходит в себя после пищевого отравления, полученного двумя днями ранее.
«Постепенно прихожу в себя, хотя два дня прошло всего. В Стамбуле
все было очень плохо, ужасно чувствовал себя, когда словил этот вирус. Рад, что
смог помочь команде уже в игре с УНИКСом, мы добились важной победы. Ключевым
стал наш рывок в начале второй половины, когда мы добавили в защите, заставили
соперника мазать, хорошо работали на щитах, а сами атаковали с высоким
процентом», - приводит «Р-Спорт» слова Огастина.
ЦСКА в четверг со счетом 98:80 обыграл УНИКС в матче четвертого тура группового этапа Евролиги. Огастин, пропустивший игру с «Эфесом» (93:87) во вторник из-за отравления, набрал 6 очков и сделал 5 подборов за 10 минут на площадке в игре с казанским клубом.
Матч
Место и дата
27 октября 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция