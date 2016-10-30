Джеймс Огастин: Постепенно прихожу в себя после пищевого отравления

Центровой московского ЦСКА Джеймс Огастин сообщил, что постепенно приходит в себя после пищевого отравления, полученного двумя днями ранее.

«Постепенно прихожу в себя, хотя два дня прошло всего. В Стамбуле все было очень плохо, ужасно чувствовал себя, когда словил этот вирус. Рад, что смог помочь команде уже в игре с УНИКСом, мы добились важной победы. Ключевым стал наш рывок в начале второй половины, когда мы добавили в защите, заставили соперника мазать, хорошо работали на щитах, а сами атаковали с высоким процентом», - приводит «Р-Спорт» слова Огастина.

ЦСКА в четверг со счетом 98:80 обыграл УНИКС в матче четвертого тура группового этапа Евролиги. Огастин, пропустивший игру с «Эфесом» (93:87) во вторник из-за отравления, набрал 6 очков и сделал 5 подборов за 10 минут на площадке в игре с казанским клубом.