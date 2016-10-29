Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в Базеле
Матч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между немцем Мишей Зверевым и
швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый
счет матча – 6:2, 5:7, 6:1 в пользу Зверева.
Матч продолжался один час и 52 минуты. Зверев сделал три эйса
против одного у соперника и совершил одну двойную ошибку против двух у Стэна. В
полуфинал Зверев сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) – Марсель Гранольерс
(Испания).
Базель (Швейцария)
Турнир АТР
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 701 320 евро
1/4 финала
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Зверев М. (Германия) - 2:6, 7:5, 1:6
Место и дата
28 октября 21:00, , Онлайн-трансляция
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