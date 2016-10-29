Хачанов уступил Карловичу в четвертьфинале турнира в Вене
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал представительного
турнира в австрийской Вене, призовой фонд которого составляет почти 1,9
миллиона евро.
В четвертьфинале Хачанов в трех партиях уступил хорвату Иво Карловича со
счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут.
В полуфинале Карлович сыграет с победителем противостояния Жо-Вильфридом
Цонга из Франции.
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