Маррей сыграет против Феррера в полуфинале турнира в Вене
Шотландский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в австрийской
Вене, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона евро.
В пятницу первая ракетка турнира Маррей в четвертьфинале за 75 минут
победил представителя США Джона Изнера в двух партиях со счетом 6:1, 6:3.
Следующим соперником Маррея будет пятый сеяный испанец Давид Феррер,
победивший ранее серба Виктора Троицки.
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