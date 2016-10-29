Кавагути и Смирнов - пятые после короткой программы на Skate Canada

Российская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняла пятое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссиссоге.

Кавагути и Смирнов получили за свое выступление 64,40 балла. Первый результат в короткой программе показала канадская пара Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, набравшая 78,39 балла. Второе место заняли Юй Сяоюй и Чжан Хао из Китая (69,43), третьими стали еще одни представители Канады Любовь Илюшечкина и Дилан Москович (67,53).

Произвольные программы в соревнованиях пар на Skate Canada будут показаны в субботу.