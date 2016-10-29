Кавагути и Смирнов - пятые после короткой программы на Skate Canada
Российская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняла пятое место по
итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской
Миссиссоге.
Кавагути и Смирнов получили за свое выступление 64,40 балла. Первый
результат в короткой программе показала канадская пара Меган Дюамель и Эрик
Рэдфорд, набравшая 78,39 балла. Второе место заняли Юй Сяоюй и Чжан Хао из
Китая (69,43), третьими стали еще одни представители Канады Любовь Илюшечкина и
Дилан Москович (67,53).
Произвольные программы в соревнованиях пар на Skate Canada будут
показаны в субботу.
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