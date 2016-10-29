Мозгов уступает, Анисимов и Панарин забивают, а Медведева бьет рекорд. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей субботнего утра.

1). Гол и пас Артемия Панарина и шайба Артема Анисимова помогли «Чикаго» в гостях дожать «Нью-Джерси». Причем, Анисимов забросил победную шайбу в овертайме.

2). Восемь очков Тимофея Мозгова не помогли «Лейкерс» в выездном матче с «Ютой» - 89:96. Для клуба из Лос-Анджелеса это поражение стало первым в регулярном сезоне НБА.

3). 35 сэйвов Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» в гостях обыграть «Анахайм». При этом российский вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности (4:0).

4). Йоахим Лев продлит свой контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года. Немецкий специалист уже согласовал все детали нового контракта, а официально о продлении соглашения будет объявлено в понедельник.

5). Российская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство после короткой программы на этапе Гран-при в канадской Миссисcоге. Медведева в пятницу получила за свою короткую программу 76,24 балла, превзойдя свой личный рекорд на 1,66 балла. Nретьей стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (66,79).

6). Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», считает, что Ласине Траоре нужно дать больше времени, чтобы он начал показывать ту игру, которую от него ждут.

7). Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл вторую свободную практику на Гран-при Мексики. Лишь на 0,004 секунды немец опередил представителя команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. Третий - партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг. У российского представителя «Ред Булла» Даниила Квята 11-й результат.

8). 10 мячей в 10 матчах чемпионата Франции – фантастическая результативность Эдинсона Кавани в «ПСЖ». Накануне гол уругвайца помог парижанам в гостях одолеть «Лилль» и подняться на второе место в турнирной таблице Лиги 1.

9). Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев вернулся на должность наставника … мужского «Динамо», обыграв в гостях красноярский «Енисей».

10). Умар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

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