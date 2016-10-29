Евгения Медведева: После Japan Open у меня сломался конек

Чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала, что после показательного турнира Japan Open в начале октября у нее сломался конек, и она выступает на этапе «Гран-при» в Канаде в новых коньках.

Медведева с чистым прокатом короткой программы захватила лидерство на турнире «Скейт Канада», набрав 76,24 балла.

«После Japan Open у меня сломался конек. Сейчас выступаю в новых коньках, я ими очень довольна, - рассказала Медведева на пресс-конференции, фрагменты которой передал официальный канал турнира в Youtube. - Мое сегодняшнее выступление было хорошим, но оно может быть лучше. Я могу прибавить во вращениях — повысить их скорость. Также я могу прибавить в интерпретации программы».

Второе место вслед за Медведевой занимает канадка Кейтлин Осмонд, третьей идет россиянка Елизавета Туктамышева.