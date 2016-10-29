Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной»
Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си
Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе дублем
отметился Джефф Скиннер, а победную шайбу забросил Брайан Бикелл. У гостей
дважды отличился Матс Цуккарелло.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич
провел на льду более 17 минут, нанес один бросок, отдал один голевой пас,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 31 октября в 00:00 (мск) примет «Филадельфию», а «Рейнджерс» 31 октября в 02:00 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».
Матч
Каролина - Рейнджерс - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы:
Зукарелло (Зибанежад, Бучневич), 8:31 (0:1 - бол.). Скиннер (Раск, Хэнифин), 12:34 (1:1). Скиннер (Славин, Песке), 20:33 (2:1). Зукарелло (Лундквист, Макдона), 32:17 (2:2). Бикелл (Скиннер, Раск), 39:39 (3:2 - бол.).
Место и дата
29 октября 02:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция