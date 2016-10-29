Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной»

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Джефф Скиннер, а победную шайбу забросил Брайан Бикелл. У гостей дважды отличился Матс Цуккарелло.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду более 17 минут, нанес один бросок, отдал один голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 31 октября в 00:00 (мск) примет «Филадельфию», а «Рейнджерс» 31 октября в 02:00 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».