20 сэйвов Варламова не помогли «Колорадо» в матче с «Виннипегом»

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе отличился Шон Мэттьяс.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл более 58 минут, отразив 20 бросков из 21.

Российский защитник хозяев Никита Задоров провел на льду более 18 минут, нанес один бросок, выполнил три силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один». Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко отыграл более 16 минут, нанес два броска, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард гостей Александр Бурмистров провел на льду 12 минут, нанес один бросок, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 30 октября в 04:00 (мск) на выезде сыграет с «Аризоной», а Виннипег» 30 октября в 22:00 (мск) дома сыграет с «Баффало».