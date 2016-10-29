«Калгари» дома обыграл «Оттаву»
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Оттаве».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены
«Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе
по шайбе забросили Сэм Беннетт Шон Монахан и Михаэль Фролик, а Дуги Хэмилтон
оформил дубль. У «Оттавы» по разу отличились Эрик Карлссон и Кайл Туррис.
Таким образом, «Калгари» набрал девять очков, а у
«Оттавы» осталось восемь.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 31 октября в 04:30 (мск) примет «Вашингтон», а «Оттава» 31 октября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Эдмонтоном».
Матч
Калгари - Оттава - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Голы:
Хэмилтон (Йокипакка, Годро), 5:24 (1:0). Карлссон (Брассар, Хоффман), 11:31 (1:1 - бол.). Туррис (Фанёф, Дзингел), 14:51 (1:2 - бол.). Беннетт (Хэмилтон, Чиассон), 21:25 (2:2). Хэмилтон (Броди, Ферланд), 30:26 (3:2). Монахан (Чиассон, Годро), 49:33 (4:2). Фролик (Баклунд, Ткачук), 52:19 (5:2).
Место и дата
29 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция