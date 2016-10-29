«Калгари» дома обыграл «Оттаву»

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Оттаве».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Сэм Беннетт Шон Монахан и Михаэль Фролик, а Дуги Хэмилтон оформил дубль. У «Оттавы» по разу отличились Эрик Карлссон и Кайл Туррис.

Таким образом, «Калгари» набрал девять очков, а у «Оттавы» осталось восемь.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 31 октября в 04:30 (мск) примет «Вашингтон», а «Оттава» 31 октября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Эдмонтоном».