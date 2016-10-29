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8 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Ютой»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Юте».

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити на паркете «Вивинт Смарт Хоум Арены», завершилась со счетом 96:89 в пользу хозяев.

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке своей команды, набрал восемь очков, сделал шесть подборов, один раз ассистировал партнерам, сделал один перехват и два блок-шота. В пассиве Мозгова пять персональных фолов, одна потеря, кроме того, Мозгова один раз заблокировали. По системе «плюс-минус» показатель Мозгова – «минус 14».

В составе победителей 23 очка набрал Джордж Хилл, а у проигравших 17 очков набросал Лу Уильямс.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 31 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Оклахомой», а «Юта» 30 октября в 23:30 (мск) на выезде встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».

Матч

Юта - Лейкерс - 96:89

Место и дата

29 октября 04:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция

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