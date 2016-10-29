8 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Ютой»
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Юте».
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити на паркете «Вивинт Смарт Хоум Арены»,
завершилась со счетом 96:89 в пользу хозяев.
Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов вышел в
стартовой пятерке своей команды, набрал восемь очков, сделал шесть подборов,
один раз ассистировал партнерам, сделал один перехват и два блок-шота. В
пассиве Мозгова пять персональных фолов, одна потеря, кроме того, Мозгова один
раз заблокировали. По системе «плюс-минус» показатель Мозгова – «минус 14».
В составе победителей 23 очка набрал Джордж Хилл, а у проигравших 17
очков набросал Лу Уильямс.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 31 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Оклахомой», а «Юта» 30 октября в 23:30 (мск) на выезде встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».
Матч
Место и дата
29 октября 04:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция