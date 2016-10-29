Шайба Макдэвида принесла «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»
Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».
Встреча, прошедшая в Ванкувере на льду
«Роджерс-Арены», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых
отличились Коннор Макдэвид и Милан Лучич, поразивший пустые ворота.
Таким образом, «Эдмонтон» набрал 14 очков и
сохранил лидерство в турнирной таблице Западной конференции. У «Ванкувера»
осталось девять очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Ванкувер» 30 октября в 05:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Эдмонтон» 31 октября в 04:00 (мск) примет «Оттаву».
Матч
Ванкувер - Эдмонтон - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Макдэвид (Ландер, Лучич), 31:31 (0:1). Лучич 58:40 (0:2 - п.в.).
Место и дата
29 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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