Шайба Макдэвида принесла «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»

Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Ванкувере на льду «Роджерс-Арены», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Коннор Макдэвид и Милан Лучич, поразивший пустые ворота.

Таким образом, «Эдмонтон» набрал 14 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице Западной конференции. У «Ванкувера» осталось девять очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Ванкувер» 30 октября в 05:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Эдмонтон» 31 октября в 04:00 (мск) примет «Оттаву».