«Эдмонтон» выдал лучший старт сезона за 31 год

«Эдмонтон» одержал победу над «Ванкувером» (2:0), которая стала для «нефтяников» седьмой в восьми матчах сезона.

Так удачно команда не проводила начало регулярного чемпионата с 1985 года. Тогда у «Эдмонтона» было восемь побед в первых девяти матчах.

Повторить этот результат команда Тодда Маклеллана сможет в случае победы над «Оттавой» в домашнем матче в воскресенье.

Добавим, что новый капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набирал очки в шести матчах из восьми. В игре с «Ванкувером» на его счету первый гол команды, ставший в итоге победным.