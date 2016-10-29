«Эдмонтон» выдал лучший старт сезона за 31 год
«Эдмонтон» одержал
победу над «Ванкувером» (2:0), которая стала для «нефтяников» седьмой в восьми
матчах сезона.
Так удачно команда не проводила начало регулярного чемпионата с 1985 года. Тогда у «Эдмонтона» было восемь побед в первых девяти матчах.
Повторить этот результат команда Тодда Маклеллана сможет в случае победы над «Оттавой» в домашнем матче в воскресенье.
Добавим, что новый капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набирал очки в шести матчах из восьми. В игре с «Ванкувером» на его счету первый гол команды, ставший в итоге победным.
Матч
Ванкувер - Эдмонтон - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Макдэвид (Ландер, Лучич), 31:31 (0:1). Лучич 58:40 (0:2 - п.в.).
Место и дата
29 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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