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«Эдмонтон» выдал лучший старт сезона за 31 год

Источник:  NHLКомментарии

«Эдмонтон» одержал победу над «Ванкувером» (2:0), которая стала для «нефтяников» седьмой в восьми матчах сезона.

Так удачно команда не проводила начало регулярного чемпионата с 1985 года. Тогда у «Эдмонтона» было восемь побед в первых девяти матчах.

Повторить этот результат команда Тодда Маклеллана сможет в случае победы над «Оттавой» в домашнем матче в воскресенье.

Добавим, что новый капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набирал очки в шести матчах из восьми. В игре с «Ванкувером» на его счету первый гол команды, ставший в итоге победным.

Матч

Ванкувер - Эдмонтон - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Макдэвид (Ландер, Лучич), 31:31 (0:1). Лучич 58:40 (0:2 - п.в.).

Место и дата

29 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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