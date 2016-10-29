Анисимов продлил свою результативную серию до шести матчей

читайте также

США и Канада сыграют на открытом воздухе на МЧМ-2018 Молодежные сборные США и Канады проведут матч группового этапа чемпионата мира 2018 года на открытом воздухе. Игра пройдет 29 декабря 2017 года на арене New Era Field, которая является домашней для клуба NFL «Баффало Биллс».

«Эдмонтон» выдал лучший старт сезона за 31 год «Эдмонтон» одержал победу над «Ванкувером» (2:0), которая стала для «нефтяников» седьмой в восьми матчах сезона.

«Коламбус» обыграл «Анахайм», Бобровский отразил все 35 бросков Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Шайба Макдэвида принесла «Эдмонтону» победу над «Ванкувером» Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».

НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Чикаго», «Каролина» одолела «Рейнджерс» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Калгари» дома обыграл «Оттаву» Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Оттаве».

20 сэйвов Варламова не помогли «Колорадо» в матче с «Виннипегом» Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Виннипегу».

Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной» Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».

Два очка Панарина и одно Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Джерси» Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Чикаго».

Лукас Эйкройд: Верю, что Ничушкин может вернутся в НХЛ Известный канадский журналист Лукас Эйкройд поделился мнением относительно карьеры нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.

Виктор Тихонов: Было здорово играть в «Чикаго» с лучшими хоккеистами мира Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.

Бывший защитник «Каролины и «Коламбуса» подписал контракт с «Адмиралом» Американский защитник Джеймс Висневски подписал контракт до конца сезона с «Адмиралом». Об этом сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба.

Кен Хичкок: Одни голевые моменты победы не принесут, надо забивать Главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:2 Б).

Уэйн Гретцки: Готов платить 99 долларов за билет, чтобы посмотреть на Овечкина и Кросби Лучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что доволен ростом мастерства игроков лиги.

Владимир Тарасенко-старший: Вовка мог стать футболистом, удар у него был сумасшедший Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и его отец, бывший форвард ярославского «Торпедо» и Сибири» Андрей Тарасенко, могли профессионально заняться футболом. Об этом рассказал отец Андрея – Владимир Тарасенко-старший.

Пол Морис: Лайне – потрясающий снайпер Главный тренер «Виннипега» Пол Морис после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:1) высказался о результативности форварда Патрика Лайне.

Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?» Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» и дал необычное интервью нашему корреспонденту в Питтсбурге.

Кросби набирает очки в 22 из 23 последних матчей регулярного чемпионата Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).

Ягр вышел на седьмое место в истории по числу матчей в НХЛ Форвард «Флориды» Яромир Ягр провел свою 1636-ю игру в НХЛ. В матче с «Торонто» (2:3) 44-летний чешский нападающий сыграл 17 минут 52 секунды, нанес три броска и сделал одну голевую передачу.