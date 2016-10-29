Анисимов продлил свою результативную серию до шести матчей
Форвард «Чикаго»
Артем Анисимов забросил победную шайбу в овертайме матча с «Нью-Джерси» (3:2 OT).
Это позволило 28-летнему российскому нападающему продлить свою результативную серию до рекордных шести матчей, в которых он набрал 10 (5+5) очков.
Отметим, что Анисимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона.
Следующий матч «черные ястребы» проведут в воскресенье дома с «Лос-Анджелесом».
Матч
Нью-Джерси - Чикаго - 2:3 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Паренто (Овитю, Смит-Пелли), 15:32 (1:0 - бол.). Панарин (Сибрук, Кейн), 26:48 (1:1 - бол.). Мур (Холл, Палмиери), 44:06 (2:1). Хосса (Тэйвс, Паник), 57:49 (2:2 - бол.). Анисимов (Кит, Панарин), 61:15 (2:3).
Место и дата
29 октября 02:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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