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США и Канада сыграют на открытом воздухе на МЧМ-2018

Источник:  USA HockeyКомментарии

Молодежные сборные США и Канады проведут матч группового этапа чемпионата мира 2018 года на открытом воздухе. Игра пройдет 29 декабря 2017 года на арене New Era Field, которая является домашней для клуба NFL «Баффало Биллс».

Этот матч станет первым в рамках элитных дивизионов чемпионатов мира под эгидой ИИХФ, который состоится на открытом воздухе.

«Противостояние США – Канада – это лучшее, что может быть в спорте, – сказал исполнительный директор USA Hockey Дэйв Огрин. – И проведение матча между этими двумя странами на открытом воздухе в богатом хоккейными традициями западном Нью-Йорке станет эффектным зрелищем».

Добавим, что молодежный чемпионат мира 2018 года пройдет с 26 декабря по 5 января в Баффало.

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