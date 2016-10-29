Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова- : -Цибулкова
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -ХК Сочи
Хоккей  Локомотив- : -Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Первая неделя на посту вице-премьера – это встречи, встречи, встречи

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о том, как прошла первая рабочая неделя в новой должности.

«Это становление, изучение круга обязанностей, структуры, знакомство с людьми, коллективом. Встречи, встречи, встречи. Добавилось несколько официальных мероприятий, которые нужно посещать. Но в основном, конечно, встречи с руководителями туристической области, молодежной политики. Сейчас идет завершение формирования бюджета на три года, была возможность посмотреть все эти вопросы», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: В понедельник на исполкоме РФС внесем изменения в систему судействаПрезидент РФС Виталий Мутко заявил, что на ближайшем исполкоме РФС будут рассмотрены вопросы судейства.Петр Макаренко: Спонсор приходит в спорт для радостиПетр Макаренко: Спонсор приходит в спорт для радостиГлава компании TeleSport рассказал, сколько стоят Олимпиады, как часто нужно проводить чемпионаты мира по хоккею и откуда у РФС долги.Дмитрий Медведев: России нужно с честью и на достойном уровне провести ЧМ-2018Премьер-министр России Дмитрий Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами поставил поставил цель достойно провести чемпионат мира по футболу 2018 года.Олег Романцев: Хочу задать вопрос Виталию Мутко: «Почему наша сборная опустилась так низко в рейтинге?»Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве спорта России и назначение Виталия Мутко вице-премьером правительства РФ.Охота на волков. Репортаж из «Останкино», как волка выбирали талисманом ЧМ-2018Охота на волков. Репортаж из «Останкино», как волка выбирали талисманом ЧМ-2018Корреспондент «Советского спорта» сходил на съемки шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, а потом заглянул и на «Матч ТВ».Виталий Мутко: В голосовании за талисман ЧМ-2018 ничего предрешено не было. Все было честноВице-премьер России, президент РФС и руководитель оргкомитета ЧМ-2018 в России Виталий Мутко отверг предположения, что голосование за талисман ЧМ-2018 было предрешено.Виталий Мутко: Вы подтруниваете над сборной, но у нас неплохая командаВице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, молодежную политику и туризм, а также президент РФС Виталий Мутко считает, что через одну-две игры мы увидим прообраз сборной России по футболу, которая выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года.Виталий Мутко: Я голосовал за волка. Забивака - хорошее имяВице-премьер России, президент РФС и председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко прокомментировал выбор талисмана. Напомним, им стал волк Забивака.Александр Тихонов: Мутко не заслужил повышения, он должен был быть понижен десятикратноЗнаменитый советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал свое мнение о бывшем министре спорта РФ Виталии Мутко. Напомним, что Мутко стал вице-премьером по спорту.Светлана Журова: Назначение Мутко – это усиления спорта в стране на уровне правительстваОлимпийская чемпионка Турина, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером Правительства России.Медведев поручил Мутко подготовку и проведение ЧМ-2018Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщает официальный сайт правительства.Виталий Мутко: Глобального сокращения средств на спорт нет, будет оптимизация расходовВице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, физическую культуру, туризм и молодежную политику, Виталий Мутко сообщил, что перед российской спортивной отраслью стоит задача оптимизировать расходы.«Четвертого раза не будет». Никита Симонян – о возможности возглавить РФС«Четвертого раза не будет». Никита Симонян – о возможности возглавить РФСВице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко сообщил, что рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС.Елена Исинбаева: Назначения Колобкова и Мутко благополучно скажутся на развитии спорта в РоссииЗнаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.Виталий Мутко: Будем поднимать эффективность в ведомствах, курирующих молодежную политику и туризмВице-премьер правительства России Виталий Мутко обозначил круг вопросов, которым будет заниматься на новом посту.Мутко рассмотрит возможность ухода с поста президента РФСВице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко сообщил, что рассмотрит возможность ухода с поста президента РФС.Алексей Сорокин: В назначении Мутко вице-премьером вижу только преимущества для оргкомитета «Россия-2018»Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что назначение Виталия Мутко на должность вице-премьера положительно скажется на подготовке к чемпионату мира в России.Дмитрий Шляхтин: Мутко отдал жизнь, как на войне, на развитие спортаПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что Виталий Мутко заслужил своей работой на посту министра спорта должность вице-премьера.Виталий Мутко: Большое спасибо президенту за оказанное довериеВице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко прокомментировал свое назначение.Андрей Кириленко: Колобков - достойная кандидатура на пост министра спортаПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал назначение Павла Колобкова на должность министра спорта РФ.

Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости

Cпецпредложение