Виталий Мутко: Первая неделя на посту вице-премьера – это встречи, встречи, встречи

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о том, как прошла первая рабочая неделя в новой должности.

«Это становление, изучение круга обязанностей, структуры, знакомство с людьми, коллективом. Встречи, встречи, встречи. Добавилось несколько официальных мероприятий, которые нужно посещать. Но в основном, конечно, встречи с руководителями туристической области, молодежной политики. Сейчас идет завершение формирования бюджета на три года, была возможность посмотреть все эти вопросы», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта.