Виталий Мутко: В понедельник на исполкоме РФС внесем изменения в систему судейства
Президент РФС Виталий
Мутко заявил, что на ближайшем исполкоме РФС будут рассмотрены вопросы
судейства.
«Мы в ближайшее время – думаю, что уже в понедельник – какие-то определенные изменения сделаем в этой системе. Готовится исполком (РФС), вопросы судейства мы обязательно рассмотрим там, изменение всей этой системы судейской. Будем уже смотреть применение всех людей, кто на какой позиции что может сделать», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
Напомним, 6 октября глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы департамента стал действующий арбитр Алексей Николаев.
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