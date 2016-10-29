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Виталий Мутко: В понедельник на исполкоме РФС внесем изменения в систему судейства

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что на ближайшем исполкоме РФС будут рассмотрены вопросы судейства.

«Мы в ближайшее время – думаю, что уже в понедельник – какие-то определенные изменения сделаем в этой системе. Готовится исполком (РФС), вопросы судейства мы обязательно рассмотрим там, изменение всей этой системы судейской. Будем уже смотреть применение всех людей, кто на какой позиции что может сделать», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, 6 октября глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы департамента стал действующий арбитр Алексей Николаев.

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