Артемий Панарин: На Кубке мира забыл, как играть, и потерял уверенность в себе

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин заявил, что не чувствует уверенности в себе в начале сезона.

«Уверенность в себе я потерял на Кубке мира. Я не смог показать там своей игры. Точно не знаю, почему. Наверное, мне не хватило смелости больше рисковать, потому что цена ошибок была очень высока.

Я старался играть проще, поэтому много играл без шайбы. А моя игра – это обводки, хитрые передачи, изредка броски. Я же старался действовать просто, находился вне игры и, в общем, можно сказать, забыл, как играть. Сейчас я стараюсь вернуть эту уверенность. Но пока это произойдет, может пройти немало времени», – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В восьми матчах регулярного чемпионата 24-летний российский нападающий набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+6» и двух минутах штрафа.